“Sala cinematografica senza licenza”, denunciato il gestore

Il gestore di una sala cinematografico della provincia di Agrigento è stato denunciato alla procura della Repubblica perché operava in mancanza di licenza. Il controllo è scattato prima di Capodanno. Ad eseguirlo gli agenti di polizia che hanno riscontrato le violazioni. In particolare gli spettacoli avvenivano senza licenza con contestuale apertura al pubblico in maniera abusiva.