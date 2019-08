Alle porte di Sambuca di Sicilia sulla strada provinciale 70, un autobus è andato in fiamme. Non sono chiare al momento le cause dell’incendio ma probabilmente si tratta di un corto circuito. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento immediatamente le fiamme.

















Sul mezzo non vi erano passeggeri perchè erano tutti appena scesi a Sambuca. Il mezzo stava facendo ritorno a Montevago . A bordo solo l’autista che viste le fiamme si è messo in salvo. L’autobus è della ditta Lumia.