San Leone, panico per incendio in abitazione: nessun ferito

Momenti di panico in via dei Sicani, in una traversa all’ingresso di San Leone. Un vasto incendio è’ divampato nel tardo pomeriggio per cause ancora in corso di accertamento.

Una colonna di fumo si è’ levata in cielo con i residenti che si sono riversati in strada. L’abitazione che ha preso fuoco, forse per un cortocircuito, e’ disabitata in questo periodo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Paura per una bombola del gas che e’ stata individuata ed é stata messa in sicurezza. Non si registrano feriti.

IN AGGIORNAMENTO