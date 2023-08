Santa Margherita Belice, bruciato capannone agricolo: indagini 

Notte di fuoco in contrada Gulfa, a Santa Margherita Belice. Un incendio, la cui natura deve essere ancora accertata, ha danneggiato un capannone adibito a fienile di proprietà di un imprenditore agricolo di 44 anni.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono interventi i carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco. Ci sono volute oltre cinque ore di incessante lavoro per avere la meglio sulle fiamme e limitare i danni. Al via le indagini per accertare le cause dell’incendio. Nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dolosa.