Santa Margherita Belice, fuoco all’auto di agricoltore: indagini 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato un’automobile di proprietà di un agricoltore sessantenne di Santa Margherita Belice. Il rogo, appiccato con della diavolina posizionata su una delle ruote del veicolo, è stato spento dal proprietario prima che potesse provocare danni peggiori.

L’uomo, una volta accortosi del fumo, è sceso in strada e con mezzi di fortuna ha spento le fiamme. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per capire il responsabile del gesto che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione o di una vendetta. La procura ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio.