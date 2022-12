Sant’Angelo Muxaro, rubati cartelli stradali e danneggiato semaforo 

Vandali e ladri in azione lungo la strada provinciale 30 Sant’Angelo Muxaro-San Giovanni Gemini. Ignoti hanno rubato tre cartelli stradali posizionati lungo la carreggiata per indicare la sconnessione del manto stradale. Poco più distante, forse gli stessi autori del furto, hanno ben pensato di danneggiare un semaforo mobile. A fare la scoperta è stato un operaio che ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.