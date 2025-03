Scala dei turchi presa d’assalto dai turisti, Lattuca: “Vergogna”

“Vergogna, la Scala dei turchi presa d’assalto dai turisti e dai visitatori senza controllo“. Così Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte, sfiduciata negli scorsi giorni dal consiglio comunale, particolarmente arrabbiata dopo aver visto parecchia gente sulla marna bianca in balia dei controlli e della sicurezza. “Anzichè fermare un sindaco, votato dalla legge, si doveva lavorare nella Capitale della cultura per crescere, per accrescere le condizioni socio economiche e non ledere l’immagine di un piccolo ente come il nostro. La gente mi ha voluto, alcuni consiglieri hanno votato la decadenza di questo sindaco, per altro il giorno dopo di una approvazione all’unanimità di un’azione amministrativa concreta e di territorio”, ha concluso l’ormai sindaco delusa per la fine del suo mandato da primo cittadino della Scala dei turchi.