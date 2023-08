Sciacca, la Polizia sospende il “Bilboa Vertical Tour”: mancano le autorizzazioni

La doppia tappa del “Bilboa Vertical Tour”a Sciacca è stata sospesa dalla Polizia. Oggi pomeriggio gli agenti della sezione volante del commissariato locale si sono recati nella località Foggia dove era in corso di svolgimento il concerto in spiaggia e avrebbero richiesto all’organizzazione della documentazione che, stando alle prime informazioni, la manifestazione è risultata priva di licenza e autorizzazioni in carenza di ogni documentazione e con comunicazioni tardive e incomplete (del 14 agosto) con termini di preavviso scaduti 15 giorni fa e 3 giorni fa.

La manifestazione è partita il 22 luglio da Bibione, in Veneto, per poi toccare le spiagge di Castiglione della Pescaia, Cattolica, San Salvo, Barletta, Paestu, Sciacca il 15 e 16 agosto, San Vito Lo Capo il 18.19 e 20 agosto.

Si tratta di un evento tra sport, animazione e musica, con i talent di Radio Deejay. L’organizzazione è stata al lavoro per le due tappe saccensi che hanno come location la spiaggia di località Foggia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sciacca che ha messo a disposizione la logistica.