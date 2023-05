Sciacca, quarantatreenne condannato per spaccio di droga 

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha disposto la condanna a sei mesi di reclusione (pena sospesa) nei confronti di Ahmed Badeda, 43 anni, originario del Marocco ma da tempo residente a Sciacca. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda risale al 2019. L’imputato, condannato a pagare anche una multa di 1.500 euro, era stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte per essere spacciate.