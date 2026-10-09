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Sciacca, somministravano alcol ai minori: il questore sospende attività ad un bar

Oltre alla sospensione l'attività sono state elevate sanzioni per oltre 2 mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Questore della Provincia di Agrigento Tommaso Palumbo ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito nella località balneare denominata contrada San Marco di Sciacca.
Il personale del locale Commissariato di P.S. di Sciacca, ha eseguito il citato provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività commerciale di esercizio pubblico poiché, a seguito di controlli finalizzati alla verifica delle disposizioni in materia di autorizzazioni di P.S., è stato accertato che all’interno del locale veniva effettuata la somministrazione di bevande alcooliche senza la doverosa verifica dell’età dei consumatori.
In particolare, si acclarava che venivano somministrati alcolici a quattro minori di età superiore ad anni 16, con comminazione al titolare dell’attività di sanzioni amministrative per oltre 2000 euro.
L’attività commerciale del predetto esercizio pubblico è stata sospesa dalla data di ieri per giorni sette.
Il summenzionato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

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