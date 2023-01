Sequestrata piantagione di marijuana in abitazione: un arresto

Una piantagione “indoor” di marijuana è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia di Stato in un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Giafar, a Palermo. In manette è finito un 30enne, che dovrà rispondere di produzione di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno sequestrato 197 piante di varia altezza di marijuana, per complessivi 96 chili circa, oltre a materiale utile alla produzione, quali lampade alogene, filtri, condizionatori, ventilatori e concimi. Nel corso degli accertamenti è stato scoperto un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica, così il personale dell’E-distribuzione ha provveduto al distacco. L’uomo è stato arrestato per produzione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. All’indagato, dopo la convalida dell’arresto, sono stati applicati i domiciliari.