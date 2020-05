Sicilia, autorizzate 3778 cassa integrazione in deroga

Sono 3.778 i decreti di Cassa integrazione in deroga (scondo quanto prescrice il decreto legge 18 del 2020) autorizzati in Sicilia dall’Inps, sui 4.022 pervenuti dalla Regione. Lo comunica l’Istituto di previdenza, segnalando che il numero dei lavoratori interessati e’ di 9.666. Le ore autorizzate sono 2 milioni 118.737, per un totale di somme impegnate di 17 milioni 121.269,70 euro. Per quanto riguarda la Cig ordinaria, su 19.753 decreti pervenuti, ne sono stati autorizzati 18.104, per un importo che si avvicina ai 16 milioni. Sono 7.652 le domande per il Fondo di integrazione salariale (Fis) e di queste ne sono state definite 4.094. Infine, il bonus di 600 euro e’ stato erogato complessivamente a 292.177 persone. Il numero piu’ alto si registra a Palermo e provincia (50.564), il piu’ basso a Enna (11.106).