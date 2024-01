Siculiana, in fiamme il furgone di venditore ambulante di pesce: indagini 

Notte di fuoco a Siculiana. Un furgone Peugeot Expert, di proprietà di una quarantasettenne ma in uso al figlio venticinquenne venditore ambulante di pesce, è stato carbonizzato da un incendio. La natura del rogo è ancora al vaglio degli investigatori che non escludono la pista dolosa.

Il veicolo era parcheggiato in via Palmisano. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Le fiamme, in breve tempo, hanno ridotto in carcassa il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento l’incendio. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.