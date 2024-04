Sorpassano auto al semaforo sulla Ss115: patente sospesa e sanzione per tre neopatentati

La Polizia di Stato di Agrigento, ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sulle strade statali di competenza nei punti di maggiore criticita’ per la viabilita’, in attuazione di piani di prevenzione previsti dal ministero dell’interno, anche in vista dell’arrivo della stagione estiva e al fine di scongiurare eventi infortunistici pressocche’ riconducibili a violazioni delle norme di comportamento espressamente individuate in seno al codice della strada.

Nell’ambito di tale attivita’, il personale della sezione polizia stradale di Agrigento ha eseguito circostanziati controlli in localita’ Bellavista, sulla strada statale 115, dove insiste un cantiere la cui circolazione e’ regolata da impianto semaforico, per lavori su viadotto Re.

In tali controlli, tre conducenti neopatentati, residenti nella provincia, sono stati sanzionati per aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati al semaforo, con conseguente sospensione della patente e decurtazione di 60 punti totali.