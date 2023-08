Sparatoria a Gela, feriti fratello e sorella: indagini

Questo pomeriggio due fratelli (un uomo e una donna) sono rimasti feriti nel corso di una sparatoria avvenuta a Gela, in provincia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbero state due persone a bordo di uno scooter, nei pressi di via Venezia. Immediati i soccorsi. Gravi le condizioni di una delle due vittime, ferita in pieno volto, e trasportata d’urgenza in ospedale.

Sul posto anche diverse volanti della polizia per i rilievi e chiarire la dinamica dei fatti. Non si esclude l’ipotesi mafiosa. Subito dopo aver generato il caos, gli autori dell’agguato si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Indagini in corso.