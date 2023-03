Stipula assicurazione online ma era una truffa, agrigentino denuncia raggiro 

Aveva fiutato l’affare trovando su internet l’annuncio per stipulare un contratto assicurativo ad un prezzo conveniente. Poco dopo ha scoperto che si trattava di una truffa. Protagonista della vicenda è un 61enne agrigentino che non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti. L’uomo era stato colpito dal conveniente affare, stipulare l’assicurazione per l’auto per dodici mesi al prezzo di 362 euro. Cliccando sulla pagina ha riscontrato dei problemi e così è stato contattato da un finto operatore che gli ha indicato un punto Sisal dove recarsi per effettuare il pagamento. Soltanto dopo aver sborsato i soldi l’uomo ha capito di essere stato truffato. Del contratto assicurativa nessuna traccia.