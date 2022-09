Struttura di canottaggio alla diga di Naro tra degrado e abbandono

Non solo rifiuti abbandonati presso il boschetto della Diga San Giovanni a Naro, ma ad essere vandalizzata anche la struttura di canottaggio e la piscina. A segnalarci i problemi sono dei giovani naresi che hanno a cuore le sorti non solo dello sport ma sopratutto del piccolo paese barocco.

“Dopo aver speso mezzo milione, dopo aver completato i lavori, le strutture sono abbandonate a se stesse: finestre rotte, pannelli del soffitto staccati, porte e infissi rubati, sanitari abbandonati. Nessun tipo di impianto di videosorveglianza è stato mai messo in funzione. C’è un totale disinteresse da parte dell’amministrazione che dopo aver speso preziosi soldi pubblici non mette in funzione queste importanti strutture che avrebbero portato turisti e atleti da ogni parte della Sicilia”; si legge nella nota. “E’ giusto che i cittadini sappiano come stanno realmente le cose. I problemi di 4 anni fa non sono stati risolti, ma anzi ne nascono di nuovi con l’aggravante di spreco di soldi. Auspichiamo a una risoluzione tempestiva da parte del sindaco”, concludono.

Nel 2018 l’Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo , Sport e dello spettacolo, aveva stanziato un milione di euro per redarre il progetto della struttura di canottaggio; L’appalto è stato aggiudicato per 517.025,63 euro il 12 giugno del 2019, e stando a quanto viene riportato nella tabella, i lavori sono iniziati il 04 novembre del 2019 e completati il 28 settembre del 2020. Ma ad oggi a fare da padrone è il degrado.