Tagliate quasi 90 piante dal terreno di un agricoltore, indagini 

Raid in un terreno in contrada Pianotta, a Montevago. Ignoti malviventi hanno tagliato e distrutto 87 piante dal fondo di proprietà di un agricoltore di 26 anni. È stato lo stesso giovane a fare la scoperta e denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

Il danno, non coperto da assicurazione, secondo una prima stima ammonterebbe a circa mille euro. Al via le indagini da parte dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei responsabili del gesto che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione.