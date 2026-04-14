TARI a Naro, Brandara si difende carte alla mano e allude a Cremona

Quando una città brucia le licenze davanti al Municipio e l’Amministrazione in carica accusa velatamente la precedente (salvo poi ritrattare) prima o poi anche chi non amministra più è costretto a parlare. Maria Grazia Brandara ha aspettato qualche giorno, poi ha pubblicato una nota. Lunga, articolata, con delibere, protocolli e numeri. Sembrerebbe non essere la difesa improvvisata di chi si sente attaccato, bensì la risposta di chi ha tenuto i documenti in ordine e aspettava solo l’occasione giusta per tirarli fuori.

Vale la pena leggerla con attenzione. Perché in questa storia, che stiamo raccontando da mesi e che non ha ancora un finale, ci sono responsabilità diffuse su più mandati, e fare di tutta l’erba un fascio non aiuta né i commercianti né i cittadini a capire davvero cosa è andato storto.

Il punto centrale della nota è uno, ed è onesto nella sua brutalità: per anni a Naro il servizio rifiuti costava circa 1.300.000 euro, ma le bollette ne coprivano solo 800.000. La differenza la pagava il bilancio comunale. Era una prassi consolidata, comoda, che teneva basse le tariffe. Quando si è cominciato ad applicare le regole correttamente, quel mezzo milione “spariggiu” è riemerso e qualcuno ha dovuto pagarlo. Fin qui, la ricostruzione regge. Ed è utile, perché ridimensiona la narrazione dell’attuale amministrazione come unica responsabile del disastro.

Ma c’è un passaggio della nota di Brandara che merita di essere letto con ancora più attenzione, perché apre una porta che lei non spalanca del tutto: quando scrive di essersi insediata e aver iniziato a riportare trasparenza nei conti, affrontare criticità accumulate negli anni. La cronologia parla da sola: prima di Brandara, a guidare il Comune di Naro c’era l’ex sindaco Cremona. Brandara non fa il suo nome. Non lo cita mai. Ma quei 500.000 euro l’anno coperti col bilancio comunale, per un periodo che precede il 2019, appartengono anche a quel mandato. È una responsabilità che la nota lascia nell’ombra, ma che la ricostruzione dei fatti rende difficile ignorare.

Il problema è anche il 2020 che non è un anno neutro. È l’anno in cui era sindaco lei. Ed è proprio lì, come aveva già sottolineato l’attuale assessore al Bilancio Cancemi, che si colloca la mancata approvazione tempestiva del Piano Economico Finanziario, il primo anello di una catena di rinvii che ha prodotto lo squilibrio attuale. Brandara non nega la cronologia. La contestualizza: racconta della perdita di dati per un server rotto in ragioneria, del dissesto del 2022 che ha bloccato la due diligence avviata, delle direttive anti-evasione reiteratamente impartite agli uffici. Carte alla mano, rivendica di non essersi mai girata dall’altra parte.

I documenti citati esistono: delibere di Giunta, note protocollate, atti di indirizzo. La narrazione che fa Brandara non è quindi la storia di un’amministrazione che ha ignorato il problema: è quella di un’amministrazione che ha provato ad affrontarlo e non ci è riuscita, frenata da ostacoli reali e forse anche da qualche scelta discutibile.

Ma c’è un limite invalicabile a questa difesa e Brandara lo sfiora senza attraversarlo: la politica non si misura solo sulle intenzioni. Si misura sui risultati e il risultato di quegli anni è che quando i commercianti di Naro hanno aperto le bollette 2024 e 2025, ci hanno trovato aumenti che in alcuni casi superavano il 260%. Quei numeri non hanno un colore politico: sono la somma algebrica di anni di gestione precaria, distribuita su più giunte e più sindaci, su più dirigenti e controllori con responsabilità diverse ma tutte reali.

Mentre Brandara scrive dalla sua postazione di ex sindaco, con il lusso di poter ragionare a mente fredda, l’attuale amministrazione continua a non presentarsi quando la città la chiama se non con un post, l’ennesimo carosello, su facebook (messo in @primopiano come da prassi comunicativa consolidata) che però ha sortito l’effetto opposto: la stessa piazza che urlava al Sindaco “scendi” si è spostata sui commenti di facebook.

La verità su questa vicenda, come scrive la stessa Brandara, “non è una parte della storia. È la storia intera.” Giusto! E la storia intera dice che a Naro, per almeno un decennio e attraverso più amministrazioni: Cremona, Brandara, Dalacchi nessuno ha avuto il coraggio di dire ai propri cittadini quanto costava davvero raccogliere la spazzatura. Era più comodo far pagare meno e rimandare il conto a domani. Domani è arrivato e lo stanno pagando i commercianti con le serrande abbassate e le licenze in cenere.

C’è un modo di dire le cose senza dirle. Si chiama allusione e a Naro lo praticano tutti con una certa eleganza. Brandara allude a Cremona senza nominarlo, Cancemi allude a Brandara senza nominarla, Dalacchi non si presenta nemmeno, il che è già di per sé un’allusione. Nel frattempo i commercianti non alludono a niente: bruciano, protestano, urlano. Sono gli unici in questa storia che parlano chiaro. Forse perché sono gli unici che hanno tutto da perdere.

DI SEGUITO LA NOTA INTEGRALE INVIATA DALL’EX SINDACO DI NARO MARIAGRAZIA BRANDARA