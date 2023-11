Tentano di rubare cavi in rame da Cantina Settesoli, due denunce 

Tentano di rubare oltre cinquecento metri di cavi in rame dalla sede della Cantina Settesoli, in territorio di Santa Margherita Belice, ma vengono beccati dai carabinieri. I militari della locale stazione hanno denunciato, per l’ipotesi di tentato furto e porto di oggetti atti allo scasso, due disoccupati: si tratta di un trentottenne e un trentaquattrenne, deferiti in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sciacca.

I due erano riusciti ad asportare 500 metri di cavi in rame dalla rete elettrica. Le bobine erano state posizionate in un terreno adiacente, pronte per essere caricate in auto. L’arrivo dei carabinieri ha però fatto saltare i piani dei due ladruncoli che sono stati fermati, identificati e denunciati.