Tentato omicidio a Bivona, 71enne patteggia quattro anni e dieci mesi di reclusione 

Quattro anni e dieci mesi per aver investito con l’auto un compaesano e averlo ridotto in fin di vita. Un 71enne di Bivona – Enzo Puleo – patteggia la condanna ed evita così un vero e proprio processo. L’accordo tra accusa e difesa è stato ratificato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella.

La vicenda risale al novembre 2023. Puleo, per motivi ancora oggi non del tutto chiari, ha investito un 47enne del posto provocandogli lesioni varie e fratture multiple. La procura di Sciacca aveva chiesto il giudizio immediato ma l’imputato, difeso dall’avvocato Giovanni Vaccaro, ha scelto la strada del patteggiamento.