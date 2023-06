Tentato omicidio a Licata, in aula il racconto della vittima: “Mi hanno rovinato la vita”

“Mi hanno rovinato la vita, non sono più uscito da casa e ho perso 65 chili. Prima o poi riusciranno ad uccidermi.” A parlare è un sessantenne licatese vittima di un tentato omicidio. L’uomo, persona offesa, si è presentato questa mattina davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, per testimoniare. Il processo è a carico di due licatesi – Angelo Antona, 37 anni, e Antonio Casaccio, 29 anni – accusati di tentato omicidio.

“Mi hanno picchiato in un bar e poi mi hanno anche sparato addosso, per fortuna non prendendomi, dopo che li ho incrociati sullo scooter” ha riferito l’uomo. Il motivo non è mai stato messo a fuoco. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due imputati avrebbero anche minacciato il sessantenne al fine di fargli ritirare la denuncia. L’accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Cecilia Baravelli. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Graziano Magliarisi.