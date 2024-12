Urina in aiuola davanti alcune abitazioni, operaio rischia di essere linciato dai residenti 

Preso alla sprovvista dalla necessità di espletare un bisogno fisiologico ha ben pensato di urinare in un’aiuola davanti decine di palazzine tra gli occhi increduli degli abitanti. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Ha rischiato di essere linciato un operaio sessantenne agrigentino, sorpreso dai residenti della zona a fare pipì in maniera disinvolta e in un luogo pubblico. Il fatto è avvenuto nel popoloso quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. Gli abitanti della zona, dopo aver visto l’operaio urinare come se nulla fosse, hanno cominciato a inveire nei suoi confronti. All’uomo, dopo aver tentato invano di giustificarsi, non è rimasto altro che allontanarsi velocemente.