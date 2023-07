Maria SS.del Monte a Racalmuto, il corteo dei cavalieri è salvo: al via alla festa

Si entra nel vivo dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Monte a Racalmuto. Il corteo dei cavalieri che accompagna la Madonna è salvo. A comunicarlo tramite post alla comunità racalmutese è il primo cittadino Vincenzo Maniglia, dopo la riunione che si è svolta ieri in Prefettura ad Agrigento.

“Dopo varie riunioni anche con i rappresentanti dell’associazione cavalieri, insieme alla Prefettura e Questura abbiamo analizzato tutte le ipotesi possibile per la riuscita del corteo storico dei cavalieri a cavallo garantendo la sicurezza dei cittadini. Il risultato ottenuto consentirà al corteo di poter sfilare, accompagnando la Madonna, a gruppi di 5 cavalieri intervallati da idonee distanze fra di essi”, scrive il sindaco Maniglia. “Ringraziamo il Prefetto Romano e il Questore Ricifari per avere dato soluzioni a difesa delle tradizioni del nostro Paese e della sicurezza della manifestazione. Ringraziamo anche i cittadini per aver compreso le difficoltà che oggi fortunatamente sono state superate”.

Come da tradizione saranno i 21 colpo di cannone ad annunciare l’inizio della festa, a seguire si svolgerà la processione della madonna trainata da due buoi e accompagnata dal corteo storico; per domani sera sabato è previsto “la pigliati di lu ciliu”, e domenica si svolgeranno le promesse dei devoti a cavallo o a piedi e nella serata la processione per le vie del paese della madonna. Per martedì 11 luglio è previsto il concerto di Alex Britti in piazza barona.