Fondazione Sciascia, il ricercatore Bongiovanni presenta ricorso al TAR per bloccare convegno sulla giustizia

A ciascuno il suo. La (impossibile?) fiducia nella giustizia” è il tema del terzo incontro annuale della Fondazione Leonardo Sciascia sulla giustizia in programma per domani a Racalmuto nella sede della Fondazione. Avverso la manifestazione Francesco Bongiovanni, per tramite l’avvocata Tiziana Teodosio, ha presentato un ricorso al Tar per bloccare l’iniziativa. Nel ricorso inviato al Presidente della Regione, al Prefetto di Agrigento, al Comune di Racalmuto ed alla Fondazione si chiede di sospendere il convegno al quale parteciperanno solo quattro magistrati, “senza alcun reale contraddittorio, secondo il ricorrente. “È già la seconda volta in due anni- afferma Bongiovanni- che la Fondazione Sciascia organizza eventi del genere, senza prevedere alcun dibattito pubblico. Eventi nel corso dei quali, peraltro, si parla male di Sciascia e si sottolinea, in maniera unilaterale, che il celebre scrittore di Racalmuto ha commesso parecchi errori allorquando ha criticato l’operato dei magistrati italiani”. Secondo Bongiovanni “nel convegno così come organizzato vengono ravvisate delle violazioni dello Statuto e delle finalità dell’importante Istituzione culturale, costituita per onorare l’opera e la figura del celebre scrittore Leonardo Sciascia”. Il convegno, secondo il programma, sarà introdotto da Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Seguiranno gli interventi di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo, di Leszek Kazana, storico e italianista di Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta. Le conclusioni saranno affidate a Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati. Il dibattito sarà coordinato da Enzo Sardo, scrittore e saggista. L’incontro si aprirà con l’intervento di saluto del sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia.