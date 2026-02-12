Palermo

Estorsione, furto e uccisione di animali: arrestato 47enne

É stato identificato quale presunto responsabile di una serie di episodi criminosi commessi dal 2019 nei confronti di allevatori di San Fratello e Acquedolci.

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – emessa dal GIP del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un allevatore di San Fratello, 47enne, ritenuto gravemente indiziato dei reati di estorsione aggravatafurto e uccisione di animali.

Il provvedimento è scaturito da un’indagine della Procura della Repubblica di Patti, diretta e coordinata dal Procuratore Dott. Angelo Vittorio CAVALLO e dal Sostituto Procuratore Dott. Andrea Apollonio, condotta dai Carabinieri della Stazione di San Fratello e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, all’esito della quale il 47enne è stato identificato quale presunto responsabile di una serie di episodi criminosi commessi dal 2019 nei confronti di allevatori di San Fratello e Acquedolci. 

In particolare, le investigazioni svolte dai militari dell’Arma hanno consentito di appurare che l’uomo – mediante minacce commesse in più circostanze, anche con strumenti atti ad offendere – avrebbe costretto alcuni allevatori della zona ad abbandonare i terreni di loro proprietà, al fine di consentirgli di accaparrarsene la conduzione e sfruttarli abusivamente per far pascolare le proprie mandrie.

Inoltre, nel corso dell’attività è stato accertato che – in più occasioni, per vincere la resistenza delle vittime – erano stati compiuti anche danneggiamenti e furti di bestiame, che in una circostanza erano culminati anche con l’uccisione di un caprinorubato, tanto da destare anche un significativo allarme sociale nella comunità che dimora nei predetti paesi.

Lo schema delittuoso, ormai ben collaudato, consisteva nello sfruttare la propria carica intimidatoria per annichilire le proprie vittime, secondo un consolidato schema estorsivo tipico, fatto di avvertimenti apparentemente silenti ma chiarissimi ai destinatari.

In tale quadro, considerata la gravità degli episodi contestati e le modalità delle condotte, nonché il pericolo d’inquinamento probatorio e il concreto rischio di reiterazione del reato, il G.I.P. ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, ora ristretto presso la sua abitazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Colpo in banca ad agosto, due indagati (VIDEO)
Messina

Viola divieto di avvicinamento e minaccia l’ex moglie in presenza della figlia: arrestato
Agrigento

Agrigento, 2.3 milioni di euro per mettere in sicurezza e riaprire gli Ipogei
Palermo

Nascondeva un fucile modificato dentro il comodino: arrestato 19enne
Palermo

Traffico di droga, armi ed esplosivi: arrestato
Palermo

Estorsione, furto e uccisione di animali: arrestato 47enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv