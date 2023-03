Racalmuto, dalla Regione 97mila euro per la Fondazione Sciascia

L’Assemblea Regionale Siciliana nel bilancio di previsione per l’anno 2023, approvato in data 10 febbraio, ha previsto un finanziamento di 97 mila euro per la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto per consentire la piena attuazione delle proprie finalità istitutive, con lo scopo di diffondere le opere ed il pensiero del più grande maestro della seconda metà del Novecento, ossia democrazia, legalità, ricerca della verità, libertà ed una giustizia più giusta.

“La Fondazione costituisce un presidio culturale, di notevole valore, che ha come obiettivo la crescita culturale della nostra città e dell’intera nazione e la promozione del genere umano”, scrive in una nota il Sindaco Vincenzo Maniglia nella qualità di Presidente della Fondazione Leonardo Sciascia.A nome mio personale e dell’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione ci corre l’obbligo di ringraziare l’onorevole segretario, Serafina Marchetta, e l’onorevole Decio Terrana, segretario regionale dell’UDC Sicilia, per la loro sensibilità culturale e la loro vicinanza e supporto trentennale alla prestigiosa Fondazione e alle sue pregiate attività. Ci corre l’obbligo, inoltre, di ringraziare il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, onorevole Gaetano Galvagno, e l’intera Assemblea.