Racalmuto, il consigliere Licata preannuncia la richiesta di mozione di sfiducia del sindaco

“Preannuncio sin d’ora la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Maniglia e della giunta per manifesta incapacita’ politico- amministrativa del Comune di Racalmuto”. Così in una nota facebook il Consigliere Comunale Giuseppe Licata a seguito del rinvio della sfilata dei carri allegorici dovuta ad una mancanza di autorizzazioni da parte della Questura. “A seguito del silenzio assordante dell’amministrazione comunale sulla vicenda del Carnevale, in qualita’ di consigliere comunale e quale organo di controllo politico- amministrativo chiedero’ l’immediata convocazione di un consiglio comunale straordinario per accertare la verita’ ed eventuali responsabilita’ in merito a questa brutta vicenda”, continua nella nota il consigliere Licata.