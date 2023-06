Racalmuto, la scrittrice Dacia Maraini visita Casa Sciascia

Si è commossa a Santa Margherita di Belice, nei luoghi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e a Racalmuto, visitando la casa dove ha vissuto Leonardo Sciascia da giovane e ammirando il paesaggio di Contrada Noce.

La scrittrice Dacia Maraini, in questi giorni in Sicilia per un tour dedicato ai suoi libri – organizzato da Demea Eventi – ha così visitato alcune tappe della “Strada degli Scrittori”, compresa la Canicattì dei giudici Saetta e Livatino,

A CasaSciascia- Racalmuto, Dacia Maraini ha rispolverato vecchi ricordi che la legano allo scrittore di Racalmuto, il loro incontro nel 1968 a Zafferana, al Premio “Brancati”, alla presenza di tanti intellettuali, compreso Pasolini. E ha ricordato, accolta da Pippo Di Falco e accompagnata da Felice Cavallaro, le pagine di Sciascia che raccontano gli anni dell’infanzia vissuti in quella casa accanto alle zie, presenza femminile importante per la formazione del grande autore siciliano.