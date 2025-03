Racalmuto, progressioni verticali e promozioni dei dipendenti del Comune 

Progressioni verticali pubblica amministrazione a Racalmuto: deciso aumento delle “promozioni” nel personale del pubblico impiego dopo tanti anni di blocco. Un altro obiettivo conseguito è raggiunto grazie all’impegno della giunta del Sindaco Calogero Bongiorno. La firma, nell’aula consiliare del comune. È stato un momento emozionante e toccante. Presente la segretaria comunale Roberta Marotta, la Vice Segretario Letizia Di Naro e il Comandante della Polizia Municipale, Nicolò Sferrazza e il Ragioniere Capo, Salvatore Sardo Viscuglia. Va inoltre rammentato che le progressioni di carriera sono uno strumento di copertura del fabbisogno di personale, e quindi, trovano la loro primaria collocazione.

“E’ un altro tassello che noi abbiamo aggiunto ad un programma di miglioramento dei servizi – ha dichiarato il Sindaco Bongiorno – durante il suo intervento. Per la verità devo dire che questo procedimento di progressione verticale era stato iniziato dalla giunta precedente e concluso da noi adesso. Perchè noi crediamo , nei diritti e nei doveri degli impiegati comunali. Stiamo facendo un discorso molto aperto e chiaro. E’ giusto che i dipendenti abbiano quando riconosciuto dai contratti di lavoro, ma è altrettanto giusto chiedere collaborazione, disponibilità e che noi siamo al servizio sempre dei cittadini ai quali dobbiamo offrire servizi efficienti. Questo nuovo tassello è anche un momento importante perchè è una gratificazione professionale per tanti dipendenti che per molti anni lavorano in questo Comune. Sono contento per loro, però, ci aspettiamo un riscontro importante sotto il profilo del miglioramenti dei servizi”.

” Si tratta di un risultato eccellente – ha affermato, invece, il Comandante della Polizia Municipale, Nicolò Sferrazza. E’ stato un iter di contrattazione travagliato, è il nostro Comune può pregiarsi di essere tra i pochi ad averlo attuato. E’ un segno tangibile di un’amministrazione che risponde alle necessità dei dipendenti e del fabbisogno di personale, mostrando attenzione e crescita in tutti gli ambiti”.

Ecco chi sono i dipendenti che hanno ottenuto la promozione: Ignazio Romano, Luigi Milisenda, Pietro Munisteri, Calogero Sanfilippo, Francesco Carrara, Calogero Vizzini, Franco Morreale, Salvatore Macaluso, Giuseppa Mattina, Antonietta Mantione, Maria Falco, Ignazio Collura, Gianfranco Capitano.