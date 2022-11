Racalmuto, svaligiato deposito di imprenditore: duemila euro il bottino

Colpo in un deposito di proprietà di un imprenditore edile di Racalmuto. I ladri sono entrati in azione in via Garibaldi dove, dopo aver scassinato l’ingresso del magazzino, sono riusciti a portare via diversi attrezzi: un miscelatore, un flex, un gruppo elettrogeno e una prolunga di venti metri.

A fare la scoperta è stato l’imprenditore, un sessantaseienne del posto.

Secondo una prima stima il valore della merce rubata ammonterebbe a circa duemila euro. Il valore della refurtiva potrebbe inoltre lievitare se venduta al mercato nero. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.