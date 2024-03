Si rompe tubatura durante lavori di scavo: allarme fuga di gas a Racalmuto

Paura questa mattina a Racalmuto lungo la via Falcone-Borsellino per una fuga di gas. Secondo una prima informazione la tubatura è stata tranciata durante dei lavori di scavo. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e la ditta del gas che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Municipale che si sono occupati del traffico. Non si registrano feriti. La strada è stata già aperta e l’allarme rientrato.