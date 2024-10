Un parco eolico a Racalmuto, il comitato cittadino: “non apporta giovamento e rovina il paesaggio”

Un parco eolico sorgerà a Racalmuto nei pressi di Monte Castelluccio con una prima installazione nelle contrade Gargilata, Curma, Fra Diego, Gessi caduti, e poi una seconda installazione nelle contrade Cannatone, Quattro Finaite, Fontana Amara. Ma i cittadini non ci stanno. “Un parco eolico che verrebbe costituito con pali di altezza smisurata i quali oltre a non apportare alcun giovamento al costo dell’energia dei cittadini dell’intero comprensorio non farebbe altro che rovinare il paesaggio del Monte Castelluccio intaccandone anche le peculiarità floro/faunistiche insistendo in quei luoghi tra le altre cose anche un prezioso lecceto che, seppure ormai ridotto allo stremo dalla continue offese dell’uomo, conserva il genoma di alberi vecchi di almeno 500 anni. L’installazione di questa struttura “monstre” inoltre vanificherebbe gli sforzi operati in questi anni dalle amministrazioni locali di Racalmuto per accreditarsi come un paese a sviluppo turistico”. Si legge in una nota del comitato cittadino che si riunirà questo pomeriggio presso il Castello Chiaramontano in piazza Umberto. “Il parco, continua il comitato, viola la distanza imposta dalla legge dai siti storico-culturali di Fra Diego e del Castelluccio svevo, per cui si verrebbero a rovinare le prospettive e la visibilità della grotta di Fra Diego e del Castelluccio di Racalmuto, disturbando l’abitabilità delle contrade Gargilata, Curma, Fra Diego, Gessi caduti e Castelluccio che sono abitate stabilmente, addirittura con residenza, da parecchie famiglie oltre alle abitazioni stagionali di campagna. Un parco, si legge in definitiva, che non farà altro che deturpare definitivamente i nostri territori che già vivono, per le vicissitudini del passato minerario, un delicato momento ambientalistico.”