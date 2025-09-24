Raffadali

Il pistacchio Dop di Raffadali avrà un passaporto digitale in Europa

Dopo il cioccolato di Modica, è il secondo prodotto siciliano a entrare nella cerchia delle eccellenze certificate con questo sistema di tracciabilità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il pistacchio di Raffadali Dop sarà il primo frutto a guscio in Europa a dotarsi di passaporto digitale, sviluppato con l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Dopo il cioccolato di Modica, è il secondo prodotto siciliano a entrare nella cerchia delle eccellenze certificate con questo sistema di tracciabilità, che attraverso un QR code consente di verificare autenticità, origine e filiera, oltre ad accedere a contenuti multimediali su cultura e territorio. Il consorzio, che riunisce 19 aziende certificate, sedici agricole e tre confezionatrici, e rappresenta una filiera che coinvolge 31 comuni dell’hinterland agrigentino, conferma così il proprio ruolo di presidio e motore di innovazione al servizio del prodotto e del territorio.

Nel programma di valorizzazione del pistacchio di Raffadali dop si inserisce anche l’evento Fastuca fest, che giunto alla nona edizione si è recentemente concluso con numeri da record, quattro giornate di degustazioni, spettacoli e iniziative culturali.

