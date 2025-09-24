Catania

Mafia: beni per 13 mln confiscati a imprenditore tra Catania e Bologna

Sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato 56 beni immobili, tra fabbricati e terreni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Beni per oltre 13 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Bologna ad un imprenditore siciliano operante in Emilia Romagna e considerato contiguo al clan mafioso dei “Nicotra” di Misterbianco, nel catanese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione.

Sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato 56 beni immobili, tra fabbricati e terreni siti nelle province di Bologna e Catania; 9 autoveicoli; 22 rapporti bancari; 11 quote di partecipazione societarie; 100 azioni del Credito Etneo; 6 polizze di pegno. L’imprenditore è stato condannato in via definita nel corso degli anni, per molteplici reati, tra i quali, un tentato omicidio commesso a Faenza, in provincia di Ravenna. Gli investigatori hanno documentato l’esistenza di un complesso di società formalmente intestate ad altri familiari ma di fatto “gestite” dall’imprenditore.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

La mafia di Villaseta e Porto Empedocle, custode delle armi sarà giudicato a parte
Ultime Notizie

Habituè dei furti al supermercato, arrestata 38enne
Bivona

Sostenere lo sviluppo delle aree dell’entroterra agrigentino, al via il progetto Living Lab Sicani
Raffadali

Il pistacchio Dop di Raffadali avrà un passaporto digitale in Europa
Catania

Vede i Carabinieri e strappa la droga raccolta: arrestato
Palermo

Droga, arrestati due pusher: uno è minorenne