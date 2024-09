L’Asp di Agrigento in un percorso salute con visite gratuite e attività di prevenzione al FastucaFest

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sarà presente, con un proprio presidio, all’ottava edizione del “Fastucafest”, l’evento di gusto, gastronomia e promozione con al centro il pistacchio DOP, in programma a Raffadali dal 13 al 15 settembre 2024. Grazie alla collaborazione fra l’ente organizzatore e l’ASP, sancita con un protocollo d’intesa, medici, infermieri e professionisti della salute daranno vita ad un “percorso della salute” che accoglierà i visitatori dalle 9.00 alle 14.00 di sabato 14 settembre. Per l’occasione saranno approntate in piazza “Progresso” visite gratuite per i cittadini con la rilevazione dei parametri vitali, esami nefrologici, screening cardiovascolari ed elettrocardiogrammi, monitoraggio del monossido di carbonio, valutazione posturale, esami con eco alla tiroide, test oculistici e altro ancora. Le azioni saranno accompagnate da dibattiti e consigli sui corretti stili di vita e la prevenzione dei comportamenti a rischio. Visite e screening sono anche prenotabili semplicemente contattando il numero telefonico 3920851349. Nell’ambito dell’iniziativa socio-sanitaria di educazione alla salute è prevista anche una campagna di comunicazione sulla sicurezza alla guida dei veicoli realizzata in collaborazione con la Polizia Stradale.