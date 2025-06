Raffadali, batteri nell’acqua: vietato l’uso in tutto il paese

“Vietato l’uso dell’acqua della rete idrica in tutto il territorio comunale per uso alimentare e per l’igiene personale”. A firmare il provvedimento urgente è il Sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro sugli esiti delle analisi microbiologiche effettuate dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASP di Agrigento, su campioni prelevati presso il serbatoio idrico di contrada Fontanelle, che serve l’intera rete.

Come indicato nell’ordinanza, sia i campioni in entrata che in uscita dal serbatoio hanno evidenziato contaminazioni batteriche superiori ai parametri previsti dal D.Lgs. n. 18/2023, rendendo l’acqua non idonea al consumo umano e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica.

“Per scongiurare gravi rischi per la salute pubblica”, quindi, è stato deciso il divieto di uso e consumo umano compreso quello per l’igiene personale e la preparazione di alimenti. Al gestore del servizio idrico è stato ordinato di provvedere alla bonifica.

Il primo cittadino intanto ha richiesto ulteriori analisi per verificare la presenza dei batteri e provvedere a una soluzione.