Incidente sul lavoro, cade dal tetto di un edificio e muore

Un uomo di 62 anni, Nunzio Caggia, e’ deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ ospedale Guzzardi di Vittoria dove era stato ricoverato. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un incidente sul lavoro.

L’uomo sarebbe andato a fare un sopralluogo sul tetto di una abitazione a due piani in via Colombo a Vittoria per verificare degli interventi da mettere in atto per delle infiltrazioni. Una volta salito sul tetto sarebbe scivolato precipitando al suolo. Immediatamente soccorso e’ stato portato all’ospadale di Vittoria.