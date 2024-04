Operazione antidroga a Ragusa, 5 misure cautelari

I carabinieri della compagnia di Ragusa stanno eseguendo un’operazione antidroga nei confronti dei componenti di un’organizzazione ritenuta responsabile di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere, per tre gli arresti domiciliari per l’ultimo l’obbligo di dimora. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa.