Ragusa

Tenta di uccidere il marito, 41enne marocchina arrestata e portata in carcere

L'uomo è finito in ospedale con due costole fratturate, gravi ferite al volto e alla testa, ed un polmone perforato

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia ai danni del marito e sequestro di persona aggravato. Queste le accuse rivolte ad una 41enne di cittadinanza marocchina che è stata fermata dalla polizia di Modica, in provincia di Ragusa, dopo che il marito era finito in ospedale con due costole fratturate, gravi ferite al volto e alla testa, ed un polmone perforato.

Gli agenti, considerate anche alcune precedenti liti familiari che avevano visti coinvolti la vittima e la moglie, si sono recati nell’abitazione della coppia: qui hanno trovato una situazione di totale degrado, con stanze a soqquadro e rifiuti sparsi in diversi ambienti. Alla vista della polizia, la donna si è chiusa in una stanza dalla quale è uscita al termine di una lunga mediazione.

Ora è rinchiusa nel carcere Piazza Lanza di Catania. Il fermo è stato convalidato dal gip del tribunale di Ragusa

