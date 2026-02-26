Segrega l’ex fidanzata in casa e la picchia, arrestato per tentato femminicidio

Segrega in casa la ex fidanzata, la picchia e tenta perfino di strangolarla. La donna riesce a dare l’allarme al telefono ai propri genitori e l’uomo viene arrestato per tentato femminicidio. E’ avvenuto a Giardini Naxos (Messina). Le indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Taormina e coordinate dalla procura di Messina hanno consentito di acquisire “un grave compendio indiziario a carico del 41enne tratto in arresto in esecuzione del decreto di fermo emesso dal PM” ai danni della ex compagna 35enne.

In particolare il provvedimento restrittivo scaturisce da un intervento eseguito dai carabinieri quando i genitori della vittima hanno segnalato al 112 che la figlia, mentre si trovava nella propria abitazione dei giardini Naxos, è stata violentemente percossa e segregata in casa dall’ex convivente. Sulla scorta degli elementi indiziari raccolti “la brutale aggressione sarebbe stata motivata dalla volontà del 41enne di mantenere in vita il rapporto affettivo ormai esaurito per decisione della donna, dicono i carabinieri”. L’ex convivente, a quel punto, avrebbe rinchiuso nella casa di lei la ex compagna per svariate ore impedendole di allontanarsi, percuotendola ripetutamente con calci, pugni e morsi, “tanto da generare un serio pericolo di vita”. Avendo anche tentato di strangolarla di scaraventarla dalla tromba delle scale.