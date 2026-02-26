Messina

Segrega l’ex fidanzata in casa e la picchia, arrestato per tentato femminicidio

La donna riesce a dare l'allarme al telefono ai propri genitori e l'uomo viene arrestato per tentato femminicidio

Pubblicato 28 secondi fa
Da Redazione

Segrega in casa la ex fidanzata, la picchia e tenta perfino di strangolarla. La donna riesce a dare l’allarme al telefono ai propri genitori e l’uomo viene arrestato per tentato femminicidio. E’ avvenuto a Giardini Naxos (Messina). Le indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Taormina e coordinate dalla procura di Messina hanno consentito di acquisire “un grave compendio indiziario a carico del 41enne tratto in arresto in esecuzione del decreto di fermo emesso dal PM” ai danni della ex compagna 35enne.

In particolare il provvedimento restrittivo scaturisce da un intervento eseguito dai carabinieri quando i genitori della vittima hanno segnalato al 112 che la figlia, mentre si trovava nella propria abitazione dei giardini Naxos, è stata violentemente percossa e segregata in casa dall’ex convivente. Sulla scorta degli elementi indiziari raccolti “la brutale aggressione sarebbe stata motivata dalla volontà del 41enne di mantenere in vita il rapporto affettivo ormai esaurito per decisione della donna, dicono i carabinieri”. L’ex convivente, a quel punto, avrebbe rinchiuso nella casa di lei la ex compagna per svariate ore impedendole di allontanarsi, percuotendola ripetutamente con calci, pugni e morsi, “tanto da generare un serio pericolo di vita”. Avendo anche tentato di strangolarla di scaraventarla dalla tromba delle scale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Segrega l’ex fidanzata in casa e la picchia, arrestato per tentato femminicidio
Palermo

Si allacciano abusivamente alla rete elettrica, due arresti
Agrigento

Agrigento oggi in ginocchio da San Gerlando
di Gioacchino Schicchi

Centrodestra ancora spaccato, Gentile: “Mi hanno chiesto la disponibilità, ma auspico l’unità”
Naro

Naro, al via i lavori all’impianto di depurazione di Contrada Trinità
Ultime Notizie

Inizia con due rally la stagione agonistica per la scuderia RO racing
banner italpress istituzionale banner italpress tv