Apertura

Ferito insieme al figlio per l’esplosione di una bombola, 86enne muore in ospedale 

Non ce l’ha fatta Vito Colletti, l’ottantaseienne rimasto gravemente ustionato in seguito ad incendio divampato nella sua abitazione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta Vito Colletti, l’ottantaseienne rimasto gravemente ustionato in seguito ad incendio divampato nella sua abitazione a causa dello scoppio di una bombola della stufa.

L’anziano è morto ieri in ospedale a Catania dove era ricoverato ormai da due settimane. I fatti risalgono allo scorso 10 febbraio a Burgio, nell’agrigentino. Colletti si trovava in casa in compagnia del figlio quando, a causa di una bombola, si è verificato un incendio.

Le condizioni dell’anziano sono apparse fin da subito gravi. L’uomo è stato trasferito prima all’ospedale di Sciacca e, successivamente, nel capoluogo etneo. Anche il figlio cinquantenne è rimasto gravemente ustionato e attualmente si trova ricoverato a Palermo. I funerali di Colletti si celebreranno questa mattina nella chiesa dei Cappuccini, a Burgio. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Scoperta maxi frode fiscale di 35 milioni di euro ad Agrigento: 18 indagati
Agrigento

Cibo in cattivo stato e 8 lavoratori in nero, chiuso ristorante a San Leone 
PRIMO PIANO

Crolla il muro di una casa disabitata, paura a Ravanusa 
Caltanissetta

Minaccia e aggredisce la compagna davanti i figli minorenni, arrestato
Apertura

Ferito insieme al figlio per l’esplosione di una bombola, 86enne muore in ospedale 
Apertura

In casa con 15 grammi di cocaina, indagato licatese 
banner italpress istituzionale banner italpress tv