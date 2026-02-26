Ferito insieme al figlio per l’esplosione di una bombola, 86enne muore in ospedale
Non ce l’ha fatta Vito Colletti, l’ottantaseienne rimasto gravemente ustionato in seguito ad incendio divampato nella sua abitazione
Non ce l’ha fatta Vito Colletti, l’ottantaseienne rimasto gravemente ustionato in seguito ad incendio divampato nella sua abitazione a causa dello scoppio di una bombola della stufa.
L’anziano è morto ieri in ospedale a Catania dove era ricoverato ormai da due settimane. I fatti risalgono allo scorso 10 febbraio a Burgio, nell’agrigentino. Colletti si trovava in casa in compagnia del figlio quando, a causa di una bombola, si è verificato un incendio.
Le condizioni dell’anziano sono apparse fin da subito gravi. L’uomo è stato trasferito prima all’ospedale di Sciacca e, successivamente, nel capoluogo etneo. Anche il figlio cinquantenne è rimasto gravemente ustionato e attualmente si trova ricoverato a Palermo. I funerali di Colletti si celebreranno questa mattina nella chiesa dei Cappuccini, a Burgio.