Caltanissetta

Minaccia e aggredisce la compagna davanti i figli minorenni, arrestato

L'uomo avrebbe "sistematicamente sopraffatto la vittima", con aggressioni fisiche e verbali, controllandone gli spostamenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Minacce e aggressioni alla convivente, anche davanti ai figli minori. La polizia di Caltanissetta ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un trentenne indagato per maltrattamenti e minacce.

L’uomo avrebbe “sistematicamente sopraffatto la vittima”, con aggressioni fisiche e verbali, controllandone gli spostamenti, impedendole di frequentare familiari e amici e distruggendole in più occasioni il cellulare per evitare che potesse chiamare la polizia.

