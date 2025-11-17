Ravanusa

Riapre l’ufficio postale di Ravanusa, disponibili i servizi della pubblica amministrazione

Terminati i lavori di ristrutturazione dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”.

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Ravanusa dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede di corso Della Repubblica finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. 

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con postazioni di lavoro ergonomiche, altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e una postazione relazionale, dotata di sedute. 

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di Ravanusa i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

L’ufficio postale di corso Della Repubblica è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

