Fiume Salso, continua il monitoraggio da parte della Protezione civile comunale

Si continua a monitorare il fiume Salso. L’allerta rimane ma, per fortuna, i valori si sono abbassati. Al momento, a Licata, il livello del fiume è pari a 2,47 metri, distante dunque dalla soglia di esondazione.

Il monitoraggio, da parte della Protezione Civile Comunale, andato avanti per tutta la notte, prosegue.

Per la esondazione di canali e torrenti in contrada Mollarella, nella serata di ieri le SP 38 e SP 67 nel territorio di Licata sono state chiuse al traffico a cura del personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.