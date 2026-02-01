Frana il muro della villa comunale, voragini in centro e piazza chiusa: Naro in ginocchio

Dopo il violento maltempo che nelle ultime ore ha colpito diverse zone del territorio, anche Naro risulta tra i centri maggiormente interessati, con numerose criticità emerse sia nel centro storico sia nelle aree periferiche. In queste ore è, infatti, in corso la conta dei danni

Smottamenti e frane hanno interessato diversi punti della città. La situazione più grave si registra in Via Dietro Villa, strada di collegamento tra la Statale 410 e Viale Umberto I, dove ieri sera è franata una parte del muro di contenimento della Villa Comunale. Il crollo ha completamente invaso la carreggiata, rendendo la strada intransitabile: l’area è stata immediatamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza ma risulterebbe essere aperta e i detriti spostati.

Criticità rilevanti anche in Via Madonna delle Grazie, dove si è aperta una grossa voragine che è stata coperta con una transenna, e in Via Piave, interessata da un cedimento analogo. In Via ex Stazione, invece, la sede stradale sta cedendo in prossimità della Statale 576, creando una situazione di potenziale pericolo per la viabilità.

A complicare ulteriormente il quadro, da oltre una settimana, c’è Piazza Garibaldi che continua a rimanere chiusa al traffico a causa della campana pericolante rimasta sulla chiesa di San Francesco, che rischia di cadere. Al momento non si registrano feriti, ma i disagi alla viabilità e alla vita quotidiana appaiono significativi.