Droga, munizioni e un’arma clandestina: un arresto e una denuncia

L'uomo arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, mentre per il fratello è scattata la denuncia a piede libero

Droga, munizioni e un’arma clandestina. È questo il bilancio che ha fatto scattare le manette ai polsi di un 21enne, palermitano, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Capaci e accusato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, alterazione di armi e armi clandestine. Mentre il fratello è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto di un’unità cinofila specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia. Un intervento che ha subito dato riscontro positivo. All’interno dell’abitazione dell’arrestato, i militari hanno rinvenuto una pistola originariamente a salve ma modificata artigianalmente, resa funzionante mediante saldatura di una canna e quindi trasformata in arma comune da sparo, completa di caricatore.Accanto all’arma, sono state sequestrate tre cartucce e cinque bossoli calibro 7,65.Ad aggravare ulteriormente il quadro indiziario dell’indagato è stato il rinvenimento di due involucri di hashish, per un peso complessivo di oltre 150 grammi, nonché materiale per il taglio e il confezionamento della droga, chiaro segnale anche di un’attività di spaccio tutt’altro che occasionale.

Al termine delle operazioni, l’uomo arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, mentre per il fratello è scattata la denuncia a piede libero.

