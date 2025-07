Al via la stagione al Teatro Costa Bianca, Marco Gallo confermato alla direzione artistica

Torna l’attesa stagione del Teatro Costa Bianca e, con essa, torna anche Marco Gallo, confermato alla direzione artistica. Una riconferma che ha il sapore della fiducia e della continuità, nonostante il recente cambio di amministrazione.

«È una grande soddisfazione – commenta Gallo – perché sai, essere riconfermati con un cambio al vertice è sempre una sfida. Ringrazio sinceramente l’attuale amministrazione per aver creduto in me, in particolare il sindaco, ma anche tante persone che hanno spinto per la mia nomina. I tempi erano stretti, le risorse sempre difficili da reperire, ma con l’assessore agli Spettacoli Marika Salemi ci siamo messi subito al lavoro. Credo sia venuto fuori un cartellone capace di coinvolgere tutte le fasce di età».

Il programma – che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana – animerà le serate da fine luglio a inizio settembre, tra teatro, musica e intrattenimento. In scena artisti noti come Sergio Friscia, Povia, Giuseppe Cacioppo, Gene Gnocchi, Enzo Salvi, oltre a due piccole orchestre che arricchiranno l’offerta musicale.

Tra gli appuntamenti più attesi, il DJ set di Sergio Friscia per i festeggiamenti di San Calogero, che unirà comicità e musica in un’unica grande serata di festa.

Il sindaco Alessandro Pietro Mallia ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto: «Mi hanno sorpreso. Hanno organizzato tutto in silenzio e mi hanno presentato il programma solo alla fine. Devo dire che sono rimasto molto soddisfatto: l’obiettivo era dare una nuova immagine agli spettacoli estivi del Costa Bianca. Quest’anno abbiamo puntato sul divertimento, ma l’idea è potenziare ulteriormente l’offerta già dal prossimo anno».

Soddisfatta anche l’assessore al Turismo Marika Salemi, che ha ribadito l’importanza di coinvolgere la comunità: «È fondamentale promuovere il territorio attraverso la cultura e lo spettacolo. Vogliamo che tutti si sentano parte di questo percorso».