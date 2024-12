Il corredo di nonne e bisnonne in esposizione a Realmonte, ecco la “mostra dell’uncinetto antico”

E’ stata inaugurata presso la Torre dell’Orologio di Realmonte, la mostra di antichi manufatti realizzati a crochet. Si tratta di pezzi unici creati a mano, facenti parte del tradizionale “corredo”, biancheria che anticamente accompagnava la sposa all’altare, appartenuto alle nonne e bisnonne di alcune componenti il gruppo delle Uncinettine Realmontine. Molti dei manufatti: centrini, runner, cuscini, tovaglie, balze di pizzo che impreziosivano le lenzuola e tantissimi altri accessori,sono passati da madre in figlia, nel corso dei decenni.

Una tradizione che rimane ancora presente nella Città della Scala dei Turchi, grazie alla passione delle associate che continuano ad elaborare creazioni uniche e preziose. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca, prende vita da una proposta avanzata dalle stesse Uncinettine Realmontine, che ne hanno curato l’allestimento, coordinate da Silvana Burgio e, subito sostenuta dal primo cittadino.

“Con grande orgoglio – afferma il sindaco Sabrina Lattuca-abbiamo evidenziato come l’identità e la tradizione unitamente al trasferimento dei mestieri antichi alle nuove generazioni, siano fondamentali per la crescita di un territorio. Ringrazio le “Uncinettine di Realmonte” per aver creduto e portato avanti questo progetto.La squadra vince sempre!”