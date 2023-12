“Il gusto della legalità” tra i banchi dell’Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Realmonte

Domani mattina alle ore 9 gli studenti della scuola “Giuseppe Garibaldi” di Realmonte, incontreranno l’Arma dei Carabinieri nell’ambito della campagna di educazione alla legalità rivolta agli studenti delle scuole. A parlare dei valori della legalità, sarà il comandante della Compagnia Carabinieri di Agrigento, capitano Annamaria Putortì. Durante l’incontro saranno illustrati gli strumenti legislativi e le procedure su come affrontare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo con l’ausilio di casi concreti. Grande attenzione sarà dedicata all’uso consapevole dei social network e sulla diffusione di immagini su internet. Ai ragazzi occorre parlare non solo di diritti, ma anche di doveri, insegnando loro che nella vita, se vogliono essere rispettati, devono imparare a rispettare gli altri. Solo così sarà possibile convincerli che diritti e doveri rappresentano un binomio inscindibile e che l’osservanza delle regole di vita va considerata come un’opportunità per crescere insieme. L’incontro sarà preceduto dai saluti del responsabile regionale del SGS Sindacato Generale Scuola Aldo Mucci. La dirigente scolastica Paola Catanzaro parlerà dell’importanza dell’iniziativa per i ragazzi affinché essi possano riconoscere il valore della legge, rafforzare la propria identità e costruire il senso di responsabilità. Lelio Castaldo, storico giornalista e conoscitore del territorio agrigentino, ci parlerà del dramma dei social e conseguenti suicidi, negli ultimi tempi sempre più numerosi.

“Gli incontri tra i carabinieri e gli alunni, oltre che ad essere molto proficui sotto ogni aspetto, forniscono un significativo arricchimento personale, rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma, la scuola ed i giovani, un “gusto” della legalità che rimarrà per sempre nel cuore e nella mente degli alunni”, conclude Mucci.